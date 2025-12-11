Ex-Schumacher-Manager Weber gefesselt und ausgeraubt

Die Räuber bedrohten den 83-Jährigen und seine Frau mit Waffen und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Sie konnten unerkannt flüchten.

Stuttgart – Ex-Formel 1-Manager Willi Weber ist in seiner Stuttgarter Villa überfallen und ausgeraubt worden. Drei Männer seien am Dienstagabend ins Haus im exklusiven Wohngebiet Kräherwald eingedrungen, sagte der langjährige Manager von Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher der Bild-Zeitung. Auch seine Frau und eine Haushälterin seien am Ort gewesen, als er gefesselt worden sei. In der Villa des 83-Jährigen wurden demnach mehrere Tresore aufgebrochen und geleert.

Das mit Sturmhauben maskierte Trio sei in ein Haus eingedrungen, habe das ältere Ehepaar mit Waffen bedroht und es ebenso gefesselt wie eine weitere anwesende Person. Die Räuber stahlen laut Polizei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten unerkannt.

📽️ Video | Überfall im Luxusviertel Kräherwald

Blaues Auge und schockiert

„Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir“, sagte Weber. „Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock.“ Er bietet die Villa derzeit auf dem Immobilienmarkt an. Das Anwesen aus dem Jahr 2004 wird vom Makler auf einem Immobilien-Portal mit knapp 3000 Quadratmetern Grundstück, acht Parkplätzen und 875 Quadratmetern Wohnfläche auf vier Etagen beworben – inklusive Spa-Bereich mit Infinity-Pool. Bislang wohnt Weber dort trotz der Trennung mit seiner Frau zusammen. Nach eigenen Angaben will er seinen Lebensmittelpunkt in den Raum Frankfurt zu seiner Lebensgefährtin verlegen.