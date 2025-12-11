Bewegte Zeitungsgeschichte

Ein „guter Hausfreund“ feiert Geburtstag: 80 Jahre Kirchenzeitung „Tiroler Sonntag“

Die Zeit(ung)en ändern sich: Chefredakteur Gilbert Rosenkranz mit der Jubiläumsausgabe vom Oktober 2025 und einem Faksimile der allerersten Kirchenzeitung.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

1945 auch zum geistigen Wiederaufbau nach Diktatur und Krieg gegründet, spiegelt die Kirchenzeitung seit 80 Jahren die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in Tirol und der Welt wider. Ein ungewöhnliches Medium im Porträt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561