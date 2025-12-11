Bewegte Zeitungsgeschichte
Ein „guter Hausfreund“ feiert Geburtstag: 80 Jahre Kirchenzeitung „Tiroler Sonntag“
Die Zeit(ung)en ändern sich: Chefredakteur Gilbert Rosenkranz mit der Jubiläumsausgabe vom Oktober 2025 und einem Faksimile der allerersten Kirchenzeitung.
© Michael Domanig
1945 auch zum geistigen Wiederaufbau nach Diktatur und Krieg gegründet, spiegelt die Kirchenzeitung seit 80 Jahren die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in Tirol und der Welt wider. Ein ungewöhnliches Medium im Porträt.