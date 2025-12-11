Was steckt hinter der Privat-Uni?
Medizinstudium in Wörgl, aber private Uni kämpft mit angespannter finanzieller Lage
In Wien absolvieren derzeit 600 Studierende das Medizin-Studium an der Sigmund-Freud-Privatuniversität.
Die Wiener Sigmund Freud PrivatUniversität will in Wörgl einen Medizin-Campus mit 120 Studienplätzen errichten – und im Vollausbau für 1200 Studierende. Wie soll sich das ausgehen? Die wirtschaftliche Lage der Uni wird in einem Lagebericht nämlich als angespannt bezeichnet.