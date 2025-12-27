Der „Engl“ breitet wieder die Flügel aus: Haller Traditionshaus ist zurück

Beim geschichtsträchtigen „Goldenen Engl“ in Hall ist nach Neuübernahme und aufwendiger Renovierung wieder viel Leben eingezogen: Das Gasthaus „Augustiner Keller“ hat im Oktober neu eröffnet, das Boutiquehotel empfängt ebenfalls bereits Gäste. Und ein weiteres Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept soll schon bald folgen.