Neues aus der Gastro-Szene
Der „Engl“ breitet wieder die Flügel aus: Haller Traditionshaus ist zurück
Stefan Wörgötter und sein Team begrüßen im Haller „Augustiner Keller“ schon seit Oktober wieder Gäste. Am Wochenende ist nunmehr bereits ab Mittag geöffnet.
© Axel Springer
Beim geschichtsträchtigen „Goldenen Engl“ in Hall ist nach Neuübernahme und aufwendiger Renovierung wieder viel Leben eingezogen: Das Gasthaus „Augustiner Keller“ hat im Oktober neu eröffnet, das Boutiquehotel empfängt ebenfalls bereits Gäste. Und ein weiteres Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept soll schon bald folgen.