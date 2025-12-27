Neues aus der Gastro-Szene

Der „Engl“ breitet wieder die Flügel aus: Haller Traditionshaus ist zurück

Stefan Wörgötter und sein Team begrüßen im Haller „Augustiner Keller“ schon seit Oktober wieder Gäste. Am Wochenende ist nunmehr bereits ab Mittag geöffnet.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Beim geschichtsträchtigen „Goldenen Engl“ in Hall ist nach Neuübernahme und aufwendiger Renovierung wieder viel Leben eingezogen: Das Gasthaus „Augustiner Keller“ hat im Oktober neu eröffnet, das Boutiquehotel empfängt ebenfalls bereits Gäste. Und ein weiteres Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept soll schon bald folgen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561