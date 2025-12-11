Doppelter Adventszauber in Osttirol: Musikschule lädt zu festlichen Konzerten

Die Vorweihnachtszeit wird in Matrei und Kals musikalisch eingeläutet. Die Landesmusikschule Matrei-Iseltal lädt zu ihren bewährten Adventkonzerten. Sie bieten eine festliche Atmosphäre und stimmen auf das nahende Weihnachtsfest ein.

Matrei, Kals – Der Mottinga Advent öffnet am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, seine Pforten. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert im Kinosaal Matrei. Schülerinnen und Schüler der Musikschule präsentieren dabei musikalische Beiträge. Von Streicherensembles über Gesangsgruppen bis hin zu Bläserweisen erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Peter Mattersberger bereichert den Abend zusätzlich mit seinen Texten und "Gschichtlen".

Wenige Tage später folgt der Bläseradvent am Montag, den 22. Dezember 2025. Dieses Konzert findet um 19 Uhr im Johann-Stüdl-Saal in Kals statt. Schülerinnen und Schüler aus den Bläser- und Schlagwerkklassen werden den Saal mit adventlichen Klängen erfüllen. Von kleineren Ensembles bis zum großen Musikschulblasorchester „Tauernwinds“ wird alles geboten. Das Orchester zählt über 50 Mitwirkende und steht unter der Leitung von Martin Gratz.

Eventinfos:

