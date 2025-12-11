Wie deutsche Touristen in Österreich bezahlen

Die meisten deutschen Gäste haben im Urlaub ihre girocard, die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen, im Gepäck – ob als physische Karte oder digital auf dem Smartphone. Gut zu wissen, dass auch Gastronominnen und Gastronomen sowie der Handel in Österreich von den Vorteilen des deutschen Zahlungssystems profitieren können.

Laut einer girocard-Studie liegt Österreich mit 18 Prozent auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen im europäischen Ausland. Auch in den Weihnachts- und Winterferien machen sich viele auf den Weg ins benachbarte Alpenland: Tagsüber Spaß auf der Piste oder beim Städtebummel, am Abend gute Getränke und kulinarische Spezialitäten.

Bezahlt wird mit der Karte – aber mit welcher?

84 Prozent der deutschen Gäste haben ihre girocard auch auf Reisen dabei. Das ist kein Zufall: Mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten ist sie Deutschlands beliebteste Bezahlkarte und genießt höchstes Vertrauen. Auch wenn es im Österreich-Urlaub ans Bezahlen geht, zücken deutsche Gäste gerne ihr vertrautes Zahlungsmittel. Knapp 40 Prozent der Deutschen zahlen hierzulande schon jetzt mit der girocard.

Der entscheidende Kostenvorteil für Tiroler Betriebe

Hier wird es für Handel, Hotellerie und Gastronomie in Österreich interessant: Wer die girocard akzeptiert, spart bei den Transaktionskosten – besonders im Vergleich zu internationalen Debit- und Kreditkarten. Für Betriebe mit deutscher Kundschaft lohnt sich ein Blick in den eigenen Akzeptanzvertrag, um zu prüfen, ob die girocard als Zahlungsmittel aufgeführt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kommt bei ihrer Nutzung das sogenannte Co-Badge zum Einsatz. Dieses zusätzliche Akzeptanzsystem, zum Beispiel Debit Mastercard, Visa Debit oder V Pay, befindet sich auf den meisten girocards. Doch nur wer das girocard-System direkt akzeptiert, nutzt das volle Einsparpotenzial aus.

Das Fazit für Tiroler Unternehmen

Deutsche Touristinnen und Touristen zahlen gerne mit ihrer vertrauten girocard. Unternehmen, die diese Karte akzeptieren, profitieren also doppelt: durch zufriedene deutsche Gäste und deutlich niedrigere Transaktionskosten im Vergleich zu internationalen Kartensystemen.

