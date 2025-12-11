Neues Team zum 24. Geburtstag: Downhill-Star Höll steigt nach vier WM-Titeln um
Nach dem vierten Gesamtweltcupsieg und dem vierten WM-Gold fand die in Innsbruck lebende Downhillerin Valentina Höll eine neue Heimat.
Innsbruck ‒ Österreichs Downhill-Star Valentina Höll hat eine neue Heimat gefunden und präsentiert sie genau an ihrem 24. Geburtstag. Die in Tirol lebende Salzburgerin schließt sich dem Team „Commencal Schwalbe Les Orres“ an. „Ich bin unglaublich aufgeregt, Teil einer so renommierten Rennsport-Familie zu werden. Es war eine schöne Überraschung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass jede verschlossene Tür eine neue Chance eröffnet“, sagt Höll.
Nach ihrem vierten WM-Titel in Folge sowie dem vierten Gesamtweltcupsieg musste sich „Vali“ ein neues Team suchen. Ihr alter Rennstall löste sich aufgrund der Insolvenz von YT Industries auf. Höll wohnt mit ihrer Lebensgefährtin und Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud in Innsbruck. (tt.com)