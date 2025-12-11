Neues Team zum 24. Geburtstag: Downhill-Star Höll steigt nach vier WM-Titeln um

Innsbruck ‒ Österreichs Downhill-Star Valentina Höll hat eine neue Heimat gefunden und präsentiert sie genau an ihrem 24. Geburtstag. Die in Tirol lebende Salzburgerin schließt sich dem Team „Commencal Schwalbe Les Orres“ an. „Ich bin unglaublich aufgeregt, Teil einer so renommierten Rennsport-Familie zu werden. Es war eine schöne Überraschung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass jede verschlossene Tür eine neue Chance eröffnet“, sagt Höll.