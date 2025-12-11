Open-Air mit Seiler und Speer, Lachen mit Grammel und Nenda in Innsbruck: Das ist los in Tirol

„Wir sagen euch an, den 3. Advent …“ und die Events für das Wochenende in Tirol. Unter anderem wird es rockig am Hochzeiger, wenn die Austropopper von Seiler & Speer zu einem Open-Air-Konzert laden. Daneben wird es mit dem Biathlon-Weltcup und der Ischgl Trophy sportlich. Und musikalisch wird es auch noch unter anderem mit Mavi Phoenix, Nenda und Jazz we can. Die Highlights der Woche im Überblick.