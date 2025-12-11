🗓️ Unsere Event-Tipps
Open-Air mit Seiler und Speer, Lachen mit Grammel und Nenda in Innsbruck: Das ist los in Tirol
Weitere Skigebiete starten am Wochenende offiziell in die Saison, der Hochzeiger tut das mit Seiler & Speer als Stargäste. Und Innsbruck hört Stimmen: die von Bauchredner Sascha Grammel, der seine Puppen am Samstag in der Olympiaworld auspackt.
© APA/Tobias Steinmaurer, Imago/Daniel Scharinger
„Wir sagen euch an, den 3. Advent …“ und die Events für das Wochenende in Tirol. Unter anderem wird es rockig am Hochzeiger, wenn die Austropopper von Seiler & Speer zu einem Open-Air-Konzert laden. Daneben wird es mit dem Biathlon-Weltcup und der Ischgl Trophy sportlich. Und musikalisch wird es auch noch unter anderem mit Mavi Phoenix, Nenda und Jazz we can. Die Highlights der Woche im Überblick.