Mit Hubschrauber ins Krankenhaus: Sorge um Schweizer Skistar

Nach Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Corinne Suter (Muskelfaserriss) droht dem Schweizer Damen-Ski-Team in der Olympiasaison der nächste prominente Ausfall. Michelle Gisin kam beim zweiten Abfahrtstraining in St. Moritz zu Sturz und musste nach der Erstbehandlung auf der Piste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Video | Gisin stürzt, Vonn abgewunken

Informationen über den Gesundheitszustand der 32-Jährigen, die in ihrer Karriere zweimal Olympiagold gewann, gibt es vorerst nicht, sie soll aber ansprechbar sein.

Das Training am Donnerstagvormittag musste für längere Zeit unterbrochen werden. Lindsey Vonn war nach Gisin an der Reihe und wurde abgewunken. Die US-Amerikanerin war darüber sichtlich sauer und ärgerte sich, dass sie überhaupt aus dem Starthaus hatte gehen dürfen. (TT.com)