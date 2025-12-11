Schwerer Sturz bei Abfahrtstraining in St. Moritz: Trainer gibt erstes Update

Nach Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Corinne Suter (Muskelfaserriss) droht dem Schweizer Damen-Ski-Team in der Olympiasaison der nächste prominente Ausfall. Michelle Gisin kam beim zweiten Abfahrtstraining in St. Moritz mit über 100 km/h zu Sturz, landete im Fangzaun und musste nach der Erstbehandlung auf der Piste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Video | Gisin stürzt, Vonn abgewunken

„Sie war ansprechbar, das ist schon einmal positiv. Das linke Knie und das rechte Handgelenk sind betroffen“, sagte der Schweizer Damen-Cheftrainer Beat Tschuor im Zielgelände. „Wie die Diagnose genau ausfällt, müssen wir abwarten. Hoffen wir, dass es nicht zu schlimm ist.“

Das Training am Donnerstagvormittag musste für längere Zeit unterbrochen werden. Lindsey Vonn war nach Gisin an der Reihe und wurde abgewunken. Die US-Amerikanerin war darüber sichtlich sauer und ärgerte sich, dass sie überhaupt aus dem Starthaus hatte gehen dürfen.

Ortlieb auf Rang neun

Die Trainingsbestzeit stellte überraschend Joana Hählen mit der hohen Startnummer 56 auf. Die Schweizerin verwies Ester Ledecka (TCH/+0,13 Sekunden) und Sofia Goggia (ITA/+0,21 Sekunden) auf die weiteren Plätze.

Beste Österreicherin wurde Nina Ortlieb als Neunte. Anna Schilcher legte mit Platz zehn eine Talentprobe ab. (TT.com)