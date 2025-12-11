Der Jahreswechsel in der Silberstadt

Partystimmung bei WInterbeats – Spiel & Spaß beim Kindersilvester

Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, zeigt sich die Silberstadt Schwaz von ihrer strahlendsten Seite. Mit gleich zwei besonderen Veranstaltungen sorgt das Stadtmarketing Schwaz für gute Laune, Familienfreude und festliche Stimmung rund um den Jahreswechsel – ganz nach dem Motto: gemeinsam feiern, tanzen und genießen!

Winterbeats

Bevor das alte Jahr endgültig verabschiedet wird, verwandelt sich die Schwazer Innenstadt am 27. Dezember in eine Bühne voller Energie. Bei freiem Eintritt lädt Winterbeats zur Party des Jahres ein – ein Treffpunkt für alle, die gute Musik, ausgelassene Stimmung und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl lieben. Die Liveband Soda Zitron bringt mit ihrem unverwechselbaren Sound den Stadtplatz zum Beben, während DJ Roseo mit tanzbaren Beats durch den Abend führt. Das Tanzstudio Caramba begeistert mit einer spektakulären Showeinlage, und schillernde Walking Acts verleihen der Nacht zusätzlichen Glanz. Zudem spielt im Rathaushof DJ Sanchez tanzbare Beats zum Feiern. Auch kulinarisch bleibt kein Wunsch offen: Vereine und Betriebe wie die Sektion Skilauf der Turnerschaft Schwaz, der Ski-Klub Schwaz, die Gas Buffalos und das Squaze sorgen für erfrischende Drinks und feine Köstlichkeiten. Dank der kostenlosen Shuttlebusse in die umliegenden Gemeinden kommst du bequem und sicher wieder nach Hause. So wird die Schwazer Innenstadt für eine Nacht zum Mittelpunkt des Jahresausklangs – voller Musik, Lichter und Lebensfreude.

Auch für die Kleinen wird beim Kindersilvester allerhand Unterhaltung geboten. © Stadtmarketing Schwaz

Kindersilvester

Am letzten Tag des Jahres gehört die Bühne den Kleinsten. Das beliebte Kindersilvester verwandelt das SZentrum in ein kunterbuntes Erlebnisparadies für Familien. Atemberaubende Akrobatik, Jonglage und jede Menge Spielereien sorgen für Staunen, während Kinder beim Mitmachzirkus selbst aktiv werden können. Ein besonderes Highlight ist das Kindertheater „Samuel, der Frosch und das Funkeln im Bauch“ der Kulissenschieber – eine liebevoll erzählte Geschichte, die Kinder mitten in eine fantasievolle Welt mitnimmt. Kreative Köpfe basteln an der Kreativstation persönliche Glücksbringer für das neue Jahr, während Ringewerfen, Dosenschießen, Airbrush-Tattoos und Glitzertattoos für Spaß und bunte Erinnerungen sorgen. Eine kostenlose Jause, musikalische Begleitung und viele kleine Überraschungen runden das Familienfest ab – perfekt, um das alte Jahr fröhlich ausklingen zu lassen.

Weitere Infos findest du auf www.schwaz.at

Großes Finale für den Schwazer Advent

© Michael Winkler

Fünf Tage voller Musik, Tradition und Weihnachtszauber: von 19. bis 23. Dezember am Maximilianplatz.

Das musikalische Programm der Finaltage zeigt einmal mehr, wie breit und atmosphärisch die Adventklänge in Schwaz sind. Chöre, Anklöpflergruppen, Weisenbläser und sogar Dichter schaffen täglich neue Klangerlebnisse. Dazu kommen bekannte Größen wie Julia Buchner und Denise Beiler, die mit warmen Stimmen für echte Gänsehautmomente sorgen, sowie heimische Hochkaräter wie Mia Zwoa und Sie oder Hand aufs Herz, die den Maximilianplatz in eine lebendige vorweihnachtliche Bühne verwandeln.

Christkindlwerkstatt

Auch das liebevoll gestaltete Kinder- und Familienprogramm bleibt ein Fixpunkt. In der Christkindlwerkstatt wird gebastelt, gebacken und gespielt. Am offenen Feuer kann Steckerlbrot gegrillt werden, und bei Michaels Fotostation entstehen weihnachtliche Erinnerungen für die ganze Familie. Kostenlose Kutschenfahrten durch die festlich beleuchtete Innenstadt sorgen zudem für große Augen bei Alt und Jung. Ein weiterer Höhepunkt ist das feierliche Entzünden der vierten Kerze, gestaltet von Bewohner:innen der Silberhoamat – ein Moment voller Ruhe, Wärme und Besinnlichkeit.

Die letzten Tage des Schwazer Advents zeigen eindrucksvoll, wie stark die Vorweihnachtszeit in der Silberstadt von Gemeinschaft geprägt ist und bestätigen einmal mehr, dass der Schwazer Advent am Maximilianplatz ein Ort bleibt, der verbindet.

Weihnachtsgrüße

Am 23. Dezember, wenn Bürgermeisterin Victoria Weber ihre Weihnachtsgrüße ausspricht, liegt die Freude auf das bevorstehende Fest spürbar in der Luft. Ein stimmungsvoller Abschluss, bevor das Christkind anklopft.

Öffnungstage & Zeiten: Fr, 19.12., Sa, 20.12. und Di, 23.12.: 16 bis 21 Uhr; So, 21.12. und Mo, 22.12.: 16 bis 20 Uhr; bei freiem Eintritt

Sie kaufen, Schwaz bezahlt Seit Mitte November sorgt das große Adventgewinnspiel in der Schwazer Innenstadt für zusätzliche Vorfreude beim Weihnachtseinkauf. Zahlreiche Besucher:innen haben bereits teilgenommen – und noch bis 23. Dezember gibt es die Chance, den eigenen Einkaufswert in Form von Silberzehnern zurückzugewinnen. Die Teilnahme bleibt einfach: Wer in der festlich geschmückten Innenstadt einkauft, füllt die Teilnehmerkarte aus und wirft sie gemeinsam mit der Originalrechnung oder einer Kopie in den Gewinnbriefkasten vor der Schatzkammer in der Franz-Josef-Straße 23. Jede abgegebene Karte nimmt automatisch an der nächsten Wochenziehung teil – und jede Ziehung bringt neue Gewinner:innen hervor.

Ein musikalischer Start ins neue Jahr

„Musik! Musik! Musik“ lautet das Motto beim Schwazer Neujahrskonzert 2026. © Stadtmarketing Schwaz

Am 5. Jänner 2026 laden die Schwazer Saloniker zum traditionellen Neujahrskonzert in den Silbersaal des SZentrums.

Unter der Leitung von Dr.in Sonja Melzer steht der Abend heuer unter dem Motto „Musik! Musik! Musik!“ und präsentiert bekannte Werke österreichischer und internationaler Komponisten – ergänzt durch einige musikalische Überraschungen.

Begleitet werden die Saloniker von der Tiroler Sängerin Maria Erlacher, Klaus Niederstätter am Cembalo und Klavier sowie dem Erwachsenenchor singacross der LMS Schwaz. Für einen besonderen Akzent sorgt die Tanzgruppe Caramba mit einer Choreografie von Carmen Mitterer. Durch den Abend führt erneut der Schauspieler Martin Leutgeb.

Das Neujahrskonzert wird seit über 30 Jahren vom Lions Club Schwaz und der Stadt Schwaz veranstaltet. Die Einnahmen unterstützen soziale Projekte in der Region.

Gelebte Tradition: Die Tinzlmesse

Schwaz lässt seine Handwerkszünfte hochleben. © Stadtmarketing Schwaz

Am 11. Januar 2026 steht Schwaz erneut ganz im Zeichen einer tief verwurzelten Tradition: der Tinzlmesse.

Dieser besondere Gottesdienst, dessen Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert reichen, ist Ausdruck von Dankbarkeit für das vergangene Wirtschaftsjahr und bittet zugleich um Gottes Segen für das kommende. Die Tinzlmesse verbindet Geschichte, Glauben und Handwerk der Silberstadt zu einem eindrucksvollen und lebendig gelebten Ritual.