Betrunkener Geisterfahrer auf Inntalautobahn bei Vomp gestoppt
Der 61-Jährige verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, der Pkw wurde abgeschleppt.
Vomp – Ein 61-Jähriger war am Mittwoch bei der Autobahnauffahrt der Inntalautobahn (A12) bei Vomp als Geisterfahrer unterwegs. Der Österreicher wurde laut Polizei von einem Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert und konnte nach rund 300 Metern gestoppt werden.
Der 61-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.
Der Österreicher verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Er wird neben mehreren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung auch wegen Ehrenkränkung angezeigt, hieß es. Bei dem Vorfall kam es laut Polizei zu keiner konkreten Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. (TT.com)