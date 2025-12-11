Betrunkener Geisterfahrer auf Inntalautobahn bei Vomp gestoppt

Der 61-Jährige verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, der Pkw wurde abgeschleppt.

Vomp – Ein 61-Jähriger war am Mittwoch bei der Autobahnauffahrt der Inntalautobahn (A12) bei Vomp als Geisterfahrer unterwegs. Der Österreicher wurde laut Polizei von einem Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert und konnte nach rund 300 Metern gestoppt werden.

Der 61-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.