Schadenshöhe unbekannt
Demolierte Seitenspiegel mit Fahrrad-Ständer in Innsbruck: Polizei fahndet nach Täter
Innsbruck – In Innsbruck demolierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang unbekannter Täter die Seitenspiegel von zwei geparkten Autos. Beschädigt wurde dabei ein Dienstwagen, der in der Langstraße abgestellt war, und ein weiterer Pkw in der Gumppstraße.
Als Tatwerkzeug hatte der Täter eine Eisenstange, vermutlich einen Fahrrad-Ständer aus Eisen, verwendet. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief bislang ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. (TT.com)