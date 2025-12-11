Enrique Gasa Valgas grenzenloser Erfolg

Wie seine Dance Company weltweit für Furore sorgt.

Die Enrique Gasa Valga Dance Company blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück, das ihre Position im zeitgenössischen Tanz nachhaltig stärkte. Seit ihrer Gründung 2023 hat sich das Ensemble unter der künstlerischen Leitung des international renommierten Choreografen Enrique Gasa Valga in kurzer Zeit als feste Größe – auch über Österreichs Grenzen hinaus – etabliert.

Internationale Gastspiele

Gastspiele in München, Barcelona, Monte Carlo, Leipzig und Malmö wurden sowohl vom Publikum als auch von der internationalen Presse gefeiert. In Tirol konnte man die Company neben dem Innsbruck Winter Dance Festival auch in Erl, Schwaz auch im Haus der Musik bewundern.

2026 wird das aktivste Jahr der 14-köpfigen Company: Über 100 Vorstellungen sind geplant, mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Renommierte Häuser in ganz Europa und darüber hinaus öffnen ihre Bühnen für das Ensemble und bestätigen dessen wachsende internationale Ausstrahlung.

Noch vor dem dritten Innsbruck Winter Dance Festival im Februar stehen Gastspiele in Wien und München auf dem Programm. Ergänzend dazu folgt die Company Einladungen in die Metropolen Istanbul, Bangkok und Barcelona, die den globalen Fokus einmal mehr betonen.

Enrique Gasa Valga kehrt beim 3. Innsbrucker Winter Dance Festival in „Saving Salvador – ein Tribut an Dali“ selbst als Tänzer auf die Bühne zurück. © Peter Koren

„Viva La Vida“ an der Oper

Ein besonderes Highlight bildet die Präsentation von „Viva La Vida – Ein Tribut an Frida Kahlo“ an der Staatsoper Hannover und der Semperoper Dresden – zwei bedeutende Opernhäuser, die dem zeitgenössischen Tanz zunehmend Raum geben. Das Jahr 2026 wird schließlich mit Gastspielen in Hamburg und Stuttgart abgeschlossen.

Bühnencomeback in Innsbruck

Für Tiroler Tanzliebhaberinnen und Tanzliebhaber bietet sich eine besondere Möglichkeit: Am 18. Februar 2026 eröffnet das dritte Innsbruck Winter Dance Festival, das gleich zwei neue Hauptproduktionen der Company präsentiert: die zeitgenössische Neuinterpretation von „Carmen“ sowie die Weltpremiere von „Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí“. Letztere markiert eine überraschende Rückkehr Enrique Gasa Valgas auf die Bühne, der bei diesem Werk selbst tanzen wird – ein Höhepunkt des Festivals und ein seltenes Erlebnis für das heimische Publikum. Damit bietet das Innsbruck Winter Dance Festival die beste Gelegenheit, die international tourende Company zu Hause zu erleben, bevor sie ihre Reisen durch Europa und darüber hinaus fortsetzt.

Weitere Infos und Tickets unter www.limonada.at und www.innsbruck.dance