Mut, der Spuren hinterlässt

Die Wiener Städtische setzt als Partner der TT-Initiative „MutMacher“ ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung.

Bereits vor einigen Monaten wurden im Rahmen der TT-Initiative „MutMacher“ Unternehmen ausgezeichnet, die mit Tatkraft vorangehen – in der Wirtschaft ebenso wie im sozialen und ökologischen Bereich. In der Kategorie „Soziales Engagement & gesellschaftliche Verantwortung“, unterstützt von der Wiener Städtischen, ging die Auszeichnung an den Naturschutzhof Going Artenreich. Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol, kennt die Herausforderungen, vor denen viele Menschen und Organisationen heute stehen: Unsicherheit, Veränderungsdruck, wirtschaftliche und gesellschaftliche Spannungen. Umso wichtiger sei es, jene sichtbar zu machen, die Mut beweisen und Verantwortung übernehmen – nicht mit großen Worten, sondern mit konkretem Handeln.

„Solche Initiativen zeigen, wie mutiges Handeln Zukunft gestaltet.“ Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische Tirol

Naturschutzhof Artenreich

„Wir brauchen mehr Vorbilder, die zeigen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt kein Ideal ist, sondern eine Entscheidung. Der Naturschutzhof Going Artenreich ist so ein Vorbild“, so Peer.

Der Naturschutzhof steht beispielhaft für gelebte Verantwortung: Seltene Pflanzen und Tiere finden hier Schutz. Engagement und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Für Landesdirektor Walter Peer ist genau das der Grund, warum die Wiener Städtische diese Kategorie mitträgt:

Die Wiener Städtische versteht sich als Partnerin eines aktiven Miteinanders. Ihr Ziel: Menschen stärken, die etwas bewegen – für unsere Gesellschaft, unsere Umwelt und kommende Generationen.