Frauen-Nachttaxi in Innsbruck wird teurer: Warum der Selbstbehalt steigt

Mit 1. Jänner 2026 hebt die Stadt Innsbruck den Selbstbehalt für das stark genutzte Frauen-Nachttaxi deutlich an. Laut Stadtführung ist die Anpassung nötig, um das Angebot dauerhaft abzusichern. Die Opposition übt harsche Kritik – zumal auch die Verkehrszeiten des Taxis reduziert werden.