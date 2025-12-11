Kontroverse Debatte
Frauen-Nachttaxi in Innsbruck wird teurer: Warum der Selbstbehalt steigt
Die Tarife im Taxigewerbe steigen in Innsbruck mit 1. Jänner generell stark an. Die Stadt Innsbruck erhöht daher auch den Selbstbehalt beim beliebten Frauen-Nachttaxi.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Mit 1. Jänner 2026 hebt die Stadt Innsbruck den Selbstbehalt für das stark genutzte Frauen-Nachttaxi deutlich an. Laut Stadtführung ist die Anpassung nötig, um das Angebot dauerhaft abzusichern. Die Opposition übt harsche Kritik – zumal auch die Verkehrszeiten des Taxis reduziert werden.