Zugriff auf PC gewährt
Fake-Anruf von Microsoft: Unterländer verlor mehr als 10.000 Euro
Kitzbühel – Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel wurde am Dienstag Opfer eines Internetbetrugs, er verlor mehr als 10.000 Euro. Der Mann wurde von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen.
Der unbekannte Täter gab dem 54-Jährigen Anweisungen, die er auf seinem Laptop ausführen sollte. Dadurch ermöglichte er dem Betrüger Zugriff auf seine Daten, zudem gab er mehrere Online-Signaturen frei.
Am Donnerstag bemerkte der Unterländer, dass von seinem Bankkonto mehrmals Geld abgebucht wurde, laut Polizei ein niedriger fünfstelliger Betrag. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Westendorf. (TT.com)