Fake-Anruf von Microsoft: Unterländer verlor mehr als 10.000 Euro

Kitzbühel – Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel wurde am Dienstag Opfer eines Internetbetrugs, er verlor mehr als 10.000 Euro. Der Mann wurde von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen.

Der unbekannte Täter gab dem 54-Jährigen Anweisungen, die er auf seinem Laptop ausführen sollte. Dadurch ermöglichte er dem Betrüger Zugriff auf seine Daten, zudem gab er mehrere Online-Signaturen frei.