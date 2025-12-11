Blick hinter die Kulissen
Kult-Kommissar in Thermo-Unterwäsche: „Jennerwein“ ermittelt in der Leutasch
Hubertus Jenenrwein, gespielt von Florian Brückner (Mitte), kommt beim alten Bauernhaus am Rand von Garmisch-Partenkirchen an. Der Kommissar hat jahrelang in München ermittelt, nun kehrt er zurück in seine Heimat.
© © W&B Television/Marc Reimann
Kult-Kommissar „Jennerwein“ ermittelt bald auf der großen Kinoleinwand, gespielt wird er von Florian Brückner. Bei den Dreharbeiten in Tirol durfte die TT den Schauspieler begleiten.