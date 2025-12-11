Neuer Bypass entlastet den Verkehr rund um Imst

Ein neuer Bypass am Kreisverkehr „Auf Arzill“ in Imst wird am Freitag, den 12. Dezember, um 12 Uhr für den Verkehr freigegeben. Das Projekt soll den Verkehrsfluss auf der B 189 Mieminger Straße verbessern und damit die Bevölkerung entlasten. Die Bauarbeiten starteten im Herbst 2025 und dauerten drei Monate.

Imst – Der Bypass zweigt kurz nach der Brücke unterhalb des Gymnasiums von der B 189 Mieminger Straße ab. Er mündet direkt in einen eigenen Fahrstreifen in der Meraner Straße. Das Land investierte 150.000 Euro in diese Maßnahme.

Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler betont den Nutzen des Projekts: „Der Bypass in Imst ist einmal mehr eine Maßnahme des Fernpass-Pakets, die direkt der Bevölkerung zugutekommt. Der Bypass verbessert die Verkehrssituation vor Ort, steigert zudem die Verkehrssicherheit und stärkt damit die Mobilität in der Region.“

Bürgermeister Stefan Weirather ergänzt diese Einschätzung: „Der Bypass ist ein Mehrwert für unsere Stadt. Vor allem zu Stoßzeiten kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Rückstaus im Bereich des Kreisverkehrs 'Auf Arzill'. Der Bypass optimiert den Verkehrsfluss und minimiert somit Verzögerungen.“

Der neue Bypass in Imst Eröffnung Bypass: Freitag, 12. Dezember, 12 Uhr

Freitag, 12. Dezember, 12 Uhr Standort: Kreisverkehr „Auf Arzill“, Imst

Kreisverkehr „Auf Arzill“, Imst Baukosten Bypass: 150.000 Euro (Land Tirol)

150.000 Euro (Land Tirol) Baubeginn: Herbst 2025

Herbst 2025 Fertigstellung Busparkplatz: Frühjahr 2026

Frühjahr 2026 Materialverbrauch:

1000 Meter Leitungen; 4600 Kubikmeter Bodenaushub; 1150 Tonnen Asphalt; 3000 Kubikmeter Schotter