Spielerisch lernen

Kinder aus dem Bezirk Kitzbühel entdecken Wirtschaft hautnah

Die Veranstaltung bot nicht nur den Kindern wertvolle Einblicke in wirtschaftliche Abläufe. Auch Eltern sowie Lehrpersonen erhielten Anregungen, wie sich Wirtschaftsbildung praxisnah und motivierend in den Unterricht integrieren lässt.
Über 100 Schulkinder aus dem Bezirk Kitzbühel präsentierten kürzlich im K3 KitzKongress ihre ersten Geschäftsideen. Im Rahmen des Projekts "KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft" setzten sich die jungen Teilnehmer spielerisch mit Grundlagen wie Werbung und Preisgestaltung auseinander.

