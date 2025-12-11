Zeitenwechsel im Nationalpark Hohe Tauern: Stotter geht, Jurgeit kommt

Direktor Hermann Stotter verabschiedete sich nach jahrzehntelanger Tätigkeit in den Ruhestand. Sein Nachfolger Florian Jurgeit übernimmt die Leitung des Nationalparks Hohe Tauern. Bei der Kuratoriumssitzung Anfang Dezember 2025 wurden zudem wegweisende Projekte für Naturschutz und Bildung vorgestellt.

Matrei i. O. – Hermann Stotter leitete Anfang Dezember 2025 seine letzte Sitzung des Tiroler Nationalparkkuratoriums. Er tritt mit 65 Jahren nach 68 Arbeitssitzungen seit 1992 in den Ruhestand. Florian Jurgeit übernimmt künftig die Leitung des Nationalparks. Naturschutzlandesrat René Zumtobel würdigte Stotters Wirken: „Ich danke Hermann Stotter für seine jahrzehntelange Aufbauarbeit und Verbundenheit zu Tirols erstem und einzigen Nationalpark.“

Hermann Stotter wurde bereits 1990 – also noch vor der rechtlichen Verankerung des Nationalparks Hohe Tauern (1992) – zum Leiter der Nationalparkverwaltung bestellt und hat das Anhörungsverfahrens mit allen Grundbesitzern als Grundlage für die Festlegung der Nationalparkgrenzen 1992 geleitet. Die damalige Einteilung der Außen- und Kernzone hat sich bis heute bewährt.

Hermann Stotter. © Oblasser

Die Einbindung und Kommunikation mit allen betroffenen Grundbesitzern (der Nationalpark befindet sich auf privatem Grundbesitz) sind bis heute ein Markenzeichen des Nationalparks Hohe Tauern Tirol. Auch die österreichweit einheitliche Ausbildung aller Nationalpark-Ranger:innen in Österreich geht auf das ursprüngliche Ausbildungsmodell der Hohen Tauern zurück.

Das Kuratorium stellte mehrere Projekte vor. Eine neue Wanderausstellung startet Ende Jänner 2026 in Venedig/Mestre. Sie soll die Natur- und Kulturvermittlung zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Nationalpark Dolomiti Bellunesi stärken. Zudem wurde ein Steinwild-Projekt präsentiert. Dies umfasst Monitoring, genetische Untersuchungen und Habitatverbesserungen. Ziel ist es, die Bestände langfristig zu stabilisieren.

© APA/Helmut Fohringer

Unter dem Schwerpunkt „Nationalpark für Alle“ wurden neue Vorhaben und eine vertiefte Kooperation mit der Lebenshilfe Osttirol angekündigt. Das Gesamtkonzept zur Neugestaltung des Lehrwegs „BergeDenken“ fand ebenfalls Zuspruch. Für den barrierefreien Themenweg im Ködnitztal gab das Kuratorium über 100.000 Euro frei.

Immer weniger Weidevieh auf den Almen

Eine aktuelle Almnutzungskartierung von 2025 bestätigt langjährige Trends. In der Außenzone des Nationalparks stieg der Anteil ungenutzter Flächen seit 1998 von 42 auf 62,5 Prozent. Die beweideten Flächen sanken entsprechend auf 37 Prozent. Rinder beweideten 2024 nur noch 27,4 statt 32,7 Prozent der Flächen. Die Schafbeweidung fiel von 25,1 auf 15,3 Prozent. In der Kernzone sind 92,5 Prozent der Flächen inzwischen unbeweidet. Die Schafbeweidung reduzierte sich dort seit 1998 von 14 auf rund 6 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt den alpenweiten Rückgang traditioneller Weidenutzung wider.

Nationalpark Hohe Tauern Tirol