Barocke Meisterwerke: Neue Ausstellung wird in Oetz eröffnet

Das Turmmuseum Oetz öffnet am 18. Dezember um 18 Uhr seine Pforten. Eine neue Ausstellung beleuchtet dann die "Perlen des Barock im Ötztal und im Tiroler Oberland". Bedeutende Barockbildhauer der Region stehen dabei im Mittelpunkt. Auch das Programm für den kommenden Museumswinter wird präsentiert.

Oetz – Die Kunst des Barock prägt Tirol und das Ötztal auf besondere Weise. Sie findet sich in Kirchen, Kapellen und markanten Gebäuden jeder Ortschaft. Barocke Bildhauerei, Malerei und Architektur sind aus der Region nicht wegzudenken. Die kleine Ausstellung erzählt von den Besonderheiten dieser Epoche und den Menschen dahinter.

Kuratiert wurde die Schau von Christoph Waldhart, einem Oberländer Bildhauer und Kunsthistoriker. Christine Waldhart unterstützte bei Gestaltung und Grafik. Auch das Team der Ötztaler Museen und der Turmmuseumsverein waren an der Realisierung beteiligt.

Reiches Barock-Erbe

Die Schau beleuchtet Persönlichkeiten wie den Sautner Barockbildhauer Matthias Bernhard Braun. Die Familie Götsch aus Längenfeld spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Gezeigt werden zudem Andreas Thamasch, Joseph Kleinhans und die Familie Witwer aus dem Tiroler Oberland. Einige ihrer Arbeiten sind in der Ausstellung zu sehen.