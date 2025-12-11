- Überblick
Brisante Entlassung
Ex-Vorstand zieht gegen Tiwag und IKB vor Gericht zu Felde
Thomas Gasser geht gegen IKB und Tiwag rechtlich vor.
© Innio
Von Manfred Mitterwachauer
Der Anwalt des fristlos entlassenen Ex-Vorstandes Thomas Gasser bestätigt Rechtsmittel gegen ehemalige Arbeitgeber, Schadensersatz wird Thema.
