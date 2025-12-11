Historischer Innenhof wird zum romantischten Adventmarkt in Schwaz

Am 12. und 13. Dezember wird im Marchiodi-Innenhof Advent wie anno dazumal gefeiert. Organisiert und durchgeführt von ehrenamtlichen Mitwirkenden soll ein Christbaumverkauf bedürftigen Schwazer Familien zugutekommen.

Schwaz - Noch kann man sich beim Blick in den alten Marchiodi-Hof, östlicher Nachbar des Schwazer Rathauses, gar nicht vorstellen, wie romantisch dieser Platz in einem Monat aussehen soll. Zum Glück gibt es dafür die KI, die die Visualisierung des wohl romantischten Schwazer Weihnachtsmarktes anfertigte.

„MK Illumination spendiert uns die Beleuchtung, was sonst sicherlich 15.000 bis 20.000 Euro kosten würde“, sagt Alfred Egger. Die Schwazer kennen Egger als Chef der ATM, der Abfallwirtschaft Tirol Mitte. Nun engagiert er sich gemeinsam mit seiner Frau Martina, Obfrau des Vereins „Silberkinder“ für das Zustandekommen des besonderen Adventmarkts.

„Franz Marchiodi war Mitglied unserer Studentenverbindung und Widerstandskämpfer. Wir durften daher immer wieder mal seinen Keller nutzen in einem der wohl ältesten Häuser in Schwaz aus dem 14. Jahrhundert“, sagt Egger und schwärmt von den gotischen Gewölben. Dann sei die Idee zum Anno-Dazumal-Weihnachtsmarkt in eben diesem historischen Ambiente geboren worden: „Wir wollen es aus dem Dornröschenschlaf wecken.“

40 ehrenamtliche Helfer, besondere Kulinarik

Ganz besondere Kulinarik aus der Region soll mit Bauernbrot, selbstgemachten Aufstrichen, Suppen, Apfelbrot, speziell gebrautem Bier etc. angeboten werden. Der Schmuck für die Christbäume wird von Kindern der 4. Volkschulklassen gebastelt. Und zwar unter dem Motto „Kinder für Kinder.“ Die fünf Bäume soll an Firmen verkauft werden und der Erlös soll den Silberkindern und der Kinderhilfe Bezirk Schwaz zugutekommen.