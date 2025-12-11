Kind im Operationssaal: Staatsanwaltschaft beruft gegen Freisprüche
Wie Prozessbeobachter erwartet hatten, geht der aufsehenerregende Fall am Landeskrankenhaus Graz in die nächste Instanz. Eine Neurochirurgin und ihr Kollege waren am Mittwoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.
Nach dem Freispruch für zwei Mediziner in Graz, die eine Zwölfjährige mit in den Operationssaal genommen hatten, hat die Staatsanwaltschaft Graz volle Berufung angekündigt. Sprecher Christian Kroschl bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Damit geht der Akt an die nächste Instanz. Das ist nach der Verhandlung am Bezirksgericht Graz-Ost nun das Landesgericht Graz. Dort wird entschieden, ob der Fall vor Gericht neu aufgerollt wird.
Aus Mangel an Beweisen
Eine Neurochirurgin und ihr Kollege waren seit Oktober wegen leichter Körperverletzung vor Gericht gestanden: Die Frau hat im Jänner 2024 ihre Tochter zu einer Schädeloperation mitgenommen, wo die damals Zwölfjährige laut Anklage ein Loch für eine Sonde in die Schädeldecke eines Patienten gebohrt haben soll. Aus Mangel an Beweisen erfolgte am Mittwoch ein Freispruch. „Es gibt keine unmittelbaren Zeugen, es ist nicht feststellbar, ob das Kind gebohrt hat“, führte die Richterin in der Urteilsbegründung aus. Der Freispruch ist damit weiterhin nicht rechtskräftig. (APA)