Kind im Operationssaal: Staatsanwaltschaft beruft gegen Freisprüche

Wie Prozessbeobachter erwartet hatten, geht der aufsehenerregende Fall am Landeskrankenhaus Graz in die nächste Instanz. Eine Neurochirurgin und ihr Kollege waren am Mittwoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.

Nach dem Freispruch für zwei Mediziner in Graz, die eine Zwölfjährige mit in den Operationssaal genommen hatten, hat die Staatsanwaltschaft Graz volle Berufung angekündigt. Sprecher Christian Kroschl bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Damit geht der Akt an die nächste Instanz. Das ist nach der Verhandlung am Bezirksgericht Graz-Ost nun das Landesgericht Graz. Dort wird entschieden, ob der Fall vor Gericht neu aufgerollt wird.

Aus Mangel an Beweisen