ÖSV-Routinier bei Weltcup-Auftakt mit Akia abtransportiert: Schwere Verletzung befürchtet

Ski-Crosser Johannes Rohrweck hat sich am Donnerstag in Val Thorens zum Auftakt des Weltcups verletzt. Der Oberösterreicher musste nach einem Sturz kurz vor dem Ende des Semifinales mit dem Akia abtransportiert werden. Es wird eine Knieblessur befürchtet. Im Semifinale schied auch sein Landsmann Johannes Aujesky aus, der Niederösterreicher wurde danach im „kleinen Finale“ Erster bzw. Gesamtfünfter.

„Ich bin heute drei gute Läufe gefahren, nur im Halbfinale hat es nicht ganz geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, aber wegen der Verletzung von Johnny (Johannes Rohrweck, Anm.) kommt natürlich keine große Freude darüber auf“, sagte Aujesky.

Besonderer Sieg für Näslund

Es siegten der Italiener Simone Deromedis und Sandra Näslund. Für die 28-jährige Schwedin war es ihr 40. Weltcup-Einzelsieg, und nicht nur wegen des Jubiläums ein besonderer. Näslund gab ihr Comeback, nachdem sie sich vor einem Jahr ebenso in Val Thorens einen Schienbeinbruch zugezogen hatte. Damals war sie ebenfalls aus einer – damals elfmonatigen – Verletzungspause zurückgekehrt.