Der Para-Ski-Weltcup in Steinach wurde zur Familiensache

Steinach - Nach einem Sieg, einem zweiten und einem dritten Rang in der Kombination zum Auftakt des Para-Ski-Weltcups in Steinach legten die Österreicher im Super-G am Donnerstag nach. Und wie! In der Klasse der sehbehinderten Damen gab es einen rot-weiß-roten Doppelsieg. In der Kombination noch Zweite hatte Veronika Aigner diesmal gegenüber der Kärntnerin Elina Stary die Nase vorn. Die Niederösterreicherin setzte sich mit 1,03 Sekunden Vorsprung vor Stary durch. Auf Platz drei landet die Griechin Eva Nikou. „Wir haben heute schon im Gespür gehabt, dass der Tag gut wird“, schwärmte die Siegerin.