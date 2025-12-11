Der Para-Ski-Weltcup in Steinach wurde zur Familiensache
Die Aigner-Geschwister drückten dem Para-Ski-Weltcup-Super-G in Steinach ihren Stempel auf.
Steinach - Nach einem Sieg, einem zweiten und einem dritten Rang in der Kombination zum Auftakt des Para-Ski-Weltcups in Steinach legten die Österreicher im Super-G am Donnerstag nach. Und wie! In der Klasse der sehbehinderten Damen gab es einen rot-weiß-roten Doppelsieg. In der Kombination noch Zweite hatte Veronika Aigner diesmal gegenüber der Kärntnerin Elina Stary die Nase vorn. Die Niederösterreicherin setzte sich mit 1,03 Sekunden Vorsprung vor Stary durch. Auf Platz drei landet die Griechin Eva Nikou. „Wir haben heute schon im Gespür gehabt, dass der Tag gut wird“, schwärmte die Siegerin.
Auch bei den Herren siegte ein Aigner
Bei den sehbehinderten Herren setzte sich Johannes Aigner mit seinem Guide Nico Haberl durch. Der Bruder von Veronika hatte im Ziel 1,69 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Hyacinthe Deleplace (FRA), Dritter wurde Xingdong Wang (CHN). „Wir sind super-happy“, betonte Johannes. Und das galt für die ganze Familie Aigner.
In der Stehend-Wertung schrammte indes Thomas Grochar als Vierter knapp am Podest vorbei. Ebenso in die Top-Ten: Nico Pajantschitsch als 5., Thomas Volgger als 6. und Markus Salcher als 9. Lokalmatador Manuel Rachbauer musste sich mit Platz 19 begnügen.
Am Freitag (10.30 Uhr) ist zum Abschluss ein weiterer Super-G geplant. (tt.com)