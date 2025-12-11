Bodner Gruppe unterstützt Therapiebauernhof „Lilienhof“ mit 10.000 Euro Spende

Die jährliche „Weihnachts-Spende“ der Bodner Gruppe ging heuer an den Therapie-Bauernhof „Lilienhof“ in der Schwoich. Bodner unterstützt jedes Jahr zur Weihnachtszeit soziale Projekte aus der Region.

Schwoich, Kufstein – Am 4. Dezember erfolgte die Spendenübergabe in der Bodenr Zentrale in Kufstein. Lilienhof Obmann Herbert Wechselberger nahm den Scheck entgegen, der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Bodner und Geschäftsführer Markus Rohrmoser von der Bodner Gruppe waren ebenfalls anwesend.

Thomas Bodner zur Spende: "Unsere traditionelle Weihnachtsspende in Höhe von 10.000 Euro kommt in diesem Jahr dem Schwoicher Therapiebauernhof Lilienhof zugute. Wir legen großen Wert darauf, regionale Projekte zu fördern, die Menschen begleiten, deren Lebensweg von besonderen Herausforderungen geprägt ist." Das familiengeführte Unternehmen verzichtet seit mehreren Jahren auf Geschenke an KundInnen und PartnerInnen. Stattdessen spendet es zu Weihnachten an soziale Organisationen.

Inklusiver Therapiebauernhof

Der Lilienhof in der Schwoich nahe Kufstein ist ein inklusives Zentrum, das die Vision von harmonischer Verbindung von Menschen, Tier und Natur verwirklicht. Als Therapiebauernhof bietet er ein breites Spektrum an pädagogischen, therapeutischen und sozialen Angeboten. Ziel ist es, Beziehungen zu fördern und Menschen – ob Erwachsene, Kinder oder Jugendliche – mit besonderen Bedürfnissen ganz heitlich zu begleiten und unter Einbeziehung der Tiere zu unterstützen.

„Mach alles, was dir wichtig er scheint, mit liebevollem Herzen und vertraue darauf, dass es etwas Höheres gibt, das dich leitet“, erläutert Obmann Herbert Wechselberger die Beweggründe zur Entstehung und Entwicklung des Lilienhofs. (TT)