Und plötzlich ist Funkstille: Was Ghosting mit uns macht und wie man damit umgeht
Ghosting ist ein weitverbreitetes Dating-Phänomen.
© Canva
Jemand meldet sich einfach nicht mehr – ohne Grund, ohne Abschied. Ghosting ist längst ein Massenphänomen und belastet Betroffene stark. Psychologin Julia Gheri erklärt, was hinter dem abrupten Rückzug steckt und wie man nach dem Kontaktabbruch wieder Klarheit findet.
Julia Gheri ist klinische- und Gesundheitspsychologin mit den Schwerpunkten Depressionen, Stress, Ängste und Krisen sowie allem rund um’s Thema Liebe.
© PicturePeople
