Weiße Weihnachten noch nicht vom Tisch: Nach dem Tauwetter kehrt wohl der Winter zurück

Noch für einige Tage sorgt Hoch „Ellinor“ für Tauwetter in ganz Tirol. Erste Wettermodelle sehen allerdings sinkende Temperaturen im Anmarsch. Womöglich sorgt das doch noch für weiße statt grüne Weihnachten.

Innsbruck – Nur noch ein Türchen und der Adventkalender ist schon zur Hälfte geleert: Weihnachten rückt immer näher, zeitgleich verschwindet der Schnee immer stärker. So schnell wird sich daran nichts ändern, Hoch „Ellinor“ sorgt auch in den kommenden Tagen für deutliche Plusgrade.