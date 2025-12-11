Weiße Weihnachten noch nicht vom Tisch: Nach dem Tauwetter kehrt wohl der Winter zurück
Noch für einige Tage sorgt Hoch „Ellinor“ für Tauwetter in ganz Tirol. Erste Wettermodelle sehen allerdings sinkende Temperaturen im Anmarsch. Womöglich sorgt das doch noch für weiße statt grüne Weihnachten.
Innsbruck – Nur noch ein Türchen und der Adventkalender ist schon zur Hälfte geleert: Weihnachten rückt immer näher, zeitgleich verschwindet der Schnee immer stärker. So schnell wird sich daran nichts ändern, Hoch „Ellinor“ sorgt auch in den kommenden Tagen für deutliche Plusgrade.
„Es ist viel zu mild für die Jahreszeit“, sagt Meteorologe Werner Troger von den Meteo Experts. Daran werde sich vorerst nichts ändern, voraussichtlich bis zum vierten Adventwochenende hat der Winter ein Stück weit Sendepause, erst dann zeigen die Prognosen bei den Temperaturen nach unten. Womöglich bringt das rechtzeitig zu Weihnachten Schnee – aber der Reihe nach.