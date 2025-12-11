Bei erlaubten 50 km/h

Fast 120 km/h im Ortsgebiet: Raser (34) musste in Finkenberg Auto und Führerschein abgeben

Finkenberg – Bei Verkehrskontrollen ging der Polizei Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der L6 in Finkenberg ein Raser ins Netz. Der 34-jährige Niederländer war mit seinem Auto im Ortsgebiet mit 117 km/h unterwegs. Erlaubt waren 50 km/h.

Kurz nach der Messung konnte der Mann von der Exekutive angehalten werden. Er zeigte sich geständig. Das Fahrzeug wurde vorübergehend beschlagnahmt und der Führerschein wurde abgenommen. (TT.com)

