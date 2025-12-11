Einigung auf neues Strommarktgesetz: Grüne stimmen Regierung zu
Wien – Die Regierungsparteien haben sich mit den Grünen auf das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt. Damit steht die Zwei-Drittel-Mehrheit für die Abstimmung im Nationalrat am Donnerstagabend. Das Gesetz soll die Netzkosten gerechter verteilen und bringt einen Sozialtarif für rund 290.000 einkommensschwache Haushalte. Photovoltaik-Anlagen unter 20 Kilowatt Peak werden von der nun gesetzlich verankerten Einspeisegebühr in Höhe von 0,05 Cent pro Kilowattstunde ausgenommen.
Die von der Regierung geplanten Einspeiseentgelte für private Stromeinspeiser seien "Geschichte", wie der grüne Energiesprecher Lukas Hammer in einer Pressekonferenz am Donnerstagabend sagte. Es sei für die Grünen nicht tragbar gewesen, dass Menschen, die mit ihren Photovoltaik-Anlagen in die Energiewende investiert haben, bestraft werden.
Das Gesetz fixiert auf rund 150 Seiten und in 191 Paragrafen einen neuen Rechtsrahmen für den sich rasch verändernden Strommarkt. Neben der Beteiligung von großen Energieeinspeisern an den Kosten des Netzausbaus kommen Spitzenkappungen für neue Windkraft- und Photovoltaikanlagen zur Entlastung der Netze. Batteriespeicher wiederum werden von den Netzentgelten befreit, wenn sie "systemdienlich" betrieben werden. (APA)