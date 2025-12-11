Urteile, U-Haft, Umarmung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Benko-Prozess

René Benko wurde am Mittwoch in Innsbruck für schuldig befunden, seine Frau Nathalie von allen Vorwürfen freigesprochen. Das Ehepaar erzählte im Prozess, sich seit einem Jahr nicht mehr gesehen und auch nicht miteinander telefoniert zu haben. Warum? Was bedeuten die Urteile? Und wie geht es jetzt weiter? Ein Überblick.