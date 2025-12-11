Polizei bittet um Hinweise

Einbrecher drangen in Kitzbüheler Geschäft ein, stahlen Kleidung und Bargeld

Kitzbühel – In der Nacht Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Geschäft in Kitzbühel ein. Dabei wurde das Fenster aufgebrochen.

Aus Lager und Verkaufsräumen wurden zahlreiche Bekleidungsartikel sowie Bargeld aus der Kassa im niedrigen dreistelligen Eurobereich gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte mindestens bei 10.000 Euro liegen.

Die Polizei Kitzbühel bittet um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 7200 (TT.com)

