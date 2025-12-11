❓ Wie gut kennt ihr euch aus?
„Kevin – Allein zu Haus“: Das Quiz zum weihnachtlichen Film-Klassiker
Macaulay Culkin spielt Kevin McCallister, der von seiner Familie zu Hause vergessen wird. Am Anfang genießt er die Zeit allein, bis er die Bekanntschaft mit zwei tolpatschigen Einbrechern macht.
© imago
Wenn die „feuchten Banditen“ ihr Unwesen treiben, ein kleiner Junge sein Haus in ein riesiges Labyrinth aus Fallen und schmerzhaften Überraschungen verwandelt, dann ist Weihnachten. Der TV-Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ und seine Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ haben längst Kultstatus erreicht. Doch wie gut kennt ihr euch bei der Familie McCallister aus?
Das Quiz zu „Kevin – Allein zu Haus“
15 knifflige Fragen zu Banditen-Schreck Kevin McCallister. Stellt euer Wissen auf die Probe!
Frage 1 von 15:
In welcher Stadt lebt Familie McCallister?