Letzte Sitzung des Jahres
Gemeinderat in Wörgl: Hitzige Debatte ums Bad, Budget beschlossen
Große Mehrheit fürs Budget: Während die MandatarInnen der Liste „Wir für Wörgl“ und Werner Altmann, sowie die beiden Grünen-Mandatarinnen gegen den Voranschlag stimmten, gab es von allen anderen – auch der gesamten Liste Hedi Wechner – Zustimmung fürs Budget.
© Theresa Aigner
Bei der Sitzung des Gemeinderats im Dezember steht traditionell der Beschluss des Budgets für das kommende Jahr an. Mehr Diskussionsbedarf gab es aber zum geplanten Regionalbad. Dass offenbar daran gefeilt wird, eine private Uni nach Wörgl zu holen, stand hingegen nicht auf der Tagesordnung.