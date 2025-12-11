Zahlreiche Übertretungen bei Lkw-Kontrollen in Nauders und am Brenner

Innsbruck – Bei gezielten Kontrollen des Schwerverkehrs hat die Polizei zahlreiche, teils schwerwiegende Übertretungen festgestellt. Ein besonders drastischer Fall ereignete sich auf der Brennerautobahn bei Matrei am Brenner, wo ein Lkw-Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten massiv manipuliert hatte.

Der 40-jährige Niederländer wurde am Donnerstag in der Nähe von Mühlbachl zur Kontrolle angehalten. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Mann die vorgeschriebenen Ruhezeiten gezielt umgangen hatte, indem er teils ohne Fahrerkarte fuhr oder Karten missbräuchlich verwendete.

Aufgrund der zahlreichen und schwerwiegenden Verstöße musste der Fahrer eine finanzielle Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem wurde ihm eine neunstündige Zwangspause verordnet und die unrechtmäßig genutzten Karten wurden eingezogen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Beweismittelfälschung vor der Staatsanwaltschaft Innsbruck verantworten.

Großkontrolle in Nauders

Parallel dazu führte die Polizei im Bezirk Landeck eine 32-stündige Kontrollaktion durch. An der Kontrollstelle in Nauders wurden insgesamt 171 Schwerfahrzeuge überprüft. Erfreulicherweise verliefen alle Alkoholtests bei den Fahrern negativ.

Dennoch kam es zu Verfehlungen: