Müllbehälter am Balkon

Zigarettenreste im Müllsack verursachten Brand in Imster Wohnhaus

Flammen schlugen aus dem Müllbehälter.
© Feuerwehr Imst

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035