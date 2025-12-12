Überschwemmungen in den USA und Kanada

Starke Regenfälle haben im Westen der USA und Kanadas schwere Überschwemmungen ausgelöst. Im US-Staat Washington traten Dutzende Flüsse über die Ufer, mehrere Straßen und Felder waren überschwemmt. In einigen Ortschaften reichte das Wasser bis an die Hausdächer, berichtete CNN am Freitag. Gouverneur Bob Ferguson rief Bewohner auf, Anweisungen der Behörden zu folgen und gefährdete Gebiete zu verlassen. Bis zu 100.000 Menschen sind allein in den USA von Evakuierungen betroffen.

Berichte über Tote lagen zunächst nicht vor. Behörden warnten aber vor potenziell lebensbedrohlichen Überschwemmungen, auch in den kommenden Tagen. An einigen Flüssen sollen die Höchststände erst im Laufe des Freitags erreicht werden. Gouverneur Ferguson sprach mit Blick auf die bereits erreichten hohen Wasserstände von einer "historischen" Lage. Über 30 größere Autobahnen seien für den Verkehr gesperrt worden. Zudem rief der Gouverneur den Notstand aus, um auf diese Weise schnell Hilfsgelder und Personal zu mobilisieren.

Stark betroffen war unter anderem der US-Bezirk Skagit County, der etwa auf halbem Wege zwischen Seattle und der kanadischen Grenze liegt. Er ist unter anderem für seinen Agrarsektor bekannt. Es seien auch Hunderte Tiere vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden, unter ihnen Pferde, Kühe und Hühner, berichtete der örtliche TV-Sender Komo.

Im Ort Sumas an der Grenze zu Kanada seien Dutzende Menschen aus den Wassermassen gerettet worden, meldete der Sender CNN. Die Küstenwache berichtete von dramatischen Rettungsaktionen, bei denen Gestrandete per Hubschrauber von ihren Dächern geholt wurden. Auch Landwirte auf Traktoren unterstützen laut CNN verschiedene Rettungsaktionen. Die Nationalgarde half zudem bei den Rettungseinsätzen in den Flutgebieten. Mit Hubschraubern und Booten wurden Menschen in Sicherheit gebracht, meldete die Garde auf X.

Im Westen Kanadas, in der Region südöstlich von Vancouver, sei es ebenfalls zu Überschwemmungen gekommen. Dort seien nicht nur Straßen gesperrt, sondern Bewohner von etwa 1.500 Grundstücken aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen oder auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten, wie kanadische Medien berichteten.