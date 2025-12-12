Widerstand gegen Novelle
Schul-Assistenz in Gefahr? Welche Kinder jetzt zittern müssen
Behinderten oder pflegebedürftigen Kinder ermöglicht die Schul-Assistenz einen inklusiven Zugang zu Bildungsmöglichkeiten. Schulerhalter bekommen für diese einen Lohnkosten-Zuschuss –selbige soll neu geregelt werden.
© iStock
ÖVP und SPÖ wollen Schulassistenz-Zuschuss in Teilhabe-Gesetz neu regeln. Eine breite Allianz befürchtet, dass Kinder ausgeschlossen werden. Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (VP) wehrt sich gegen die Vorwürfe.