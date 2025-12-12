Opfer vom „Schockanruf“: 77-Jährige Unterländerin übergab Geld an Fake-Polizisten

Schwaz – Eine 77-Jährige aus dem Bezirk Schwaz wurde am Donnerstag Betrugsopfer eines „Schockanrufs“. Die Frau wurde am Abend von einem falschen Polizisten angerufen. Dieser erklärte ihr, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution zu bezahlen – meist behaupten die Täter, dass der/die Angehörige sonst in Haft muss.