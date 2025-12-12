„Tochter hat Unfall verursacht“
Opfer von „Schockanruf“: 77-jährige Unterländerin übergab Geld an Fake-Polizisten
Schwaz – Eine 77-Jährige aus dem Bezirk Schwaz wurde am Donnerstag Betrugsopfer eines „Schockanrufs“. Die Frau wurde am Abend von einem falschen Polizisten angerufen. Dieser erklärte ihr, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution zu bezahlen – meist behaupten die Täter, dass der/die Angehörige sonst in Haft muss.
Die 77-Jährige kam dem emotionalen Druck des Betrügers nach. Ein weiterer Fake-Polizist holte das Geld, einen fünfstelligen Betrag, in bar bei ihrer Wohnadresse ab. Erst danach kontaktierte die Frau ihre Tochter und der Betrug flog auf. Sie erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Strass im Zillertal. (TT.com)