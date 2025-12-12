Stark betrunken Unfall verursacht: Zillertaler verließ Auto, Polizei fand ihn

Aschau i. Z. – Ein betrunkener Autofahrer verursachte am späten Donnerstagabend in Aschau im Zillertal einen Unfall. Offenbar versuchte der 33-jährige Einheimische danach, den Unfallort zu verlassen. Die Polizei konnte ihn aber in der Nähe antreffen. Schließlich gab er zu, am Steuer gesessen zu haben.