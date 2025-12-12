Schwerer Sachschaden
Stark betrunken Unfall verursacht: Zillertaler verließ Auto, Polizei fand ihn
Das Auto wurde massiv beschädigt.
Aschau i. Z. – Ein betrunkener Autofahrer verursachte am späten Donnerstagabend in Aschau im Zillertal einen Unfall. Offenbar versuchte der 33-jährige Einheimische danach, den Unfallort zu verlassen. Die Polizei konnte ihn aber in der Nähe antreffen. Schließlich gab er zu, am Steuer gesessen zu haben.
Ein Alkotest ergab laut Polizei eine erhebliche Alkoholisierung. Durch den Unfall wurde das Auto stark beschädigt. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr. Der 33-Jährige wird nun angezeigt. (TT.com)