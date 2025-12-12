Wenig später festgenommen
28-Jähriger durchsuchte in Kirchberg Personalzimmer und zündete Dokumente an
Kirchberg i. T. – Wegen Diebstahl und Urkundenunterdrückung ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen in Kirchberg. Der Russe soll am Donnerstag ein unversperrtes Personalzimmer in einem Hotel durchsucht haben. Laut Polizei stahl der Mann einen kleinen Geldbetrag und zündete mehrere Dokumente an.
Der Verdächtige konnte noch am Abend im Ortsgebiet von Kirchberg festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange. (TT.com)