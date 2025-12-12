28-Jähriger durchsuchte in Kirchberg Personalzimmer und zündete Dokumente an

Kirchberg i. T. – Wegen Diebstahl und Urkundenunterdrückung ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen in Kirchberg. Der Russe soll am Donnerstag ein unversperrtes Personalzimmer in einem Hotel durchsucht haben. Laut Polizei stahl der Mann einen kleinen Geldbetrag und zündete mehrere Dokumente an.