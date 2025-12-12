Rotary Lienz: Weihnachtsgaben bringen SoLaLi-Kunden Freude

Lienz – Der Rotary Club Lienz/Osttirol hat erneut seine jährliche Weihnachtsaktion durchgeführt. Rotary Präsident Bertram Steiner übergab 25 gefüllte Säckchen mit diversen Waren und Einkaufsgutscheinen. Diese gingen an Sandra Holzer, Geschäftsführerin des Sozialladens Lienz (SoLaLi).

Rotary Präsident Bertram Steiner übergab die Geschenke persönlich. Sandra Holzer nahm sie im Namen der SoLaLi-Kunden entgegen. Diese erhalten die Überraschung unangekündigt beim Bezahlen. Dadurch entsteht bei den Beschenkten wie auch bei den Spendern große Freude.