Mailänder Familie hatte Glück

Zum 30. Geburtstag: Kristallwelten in Wattens feiern Meilenstein bei den Besucherzahlen

Familie Tocci aus Mailand hatte Glück, sie buchte den 18-millionsten Besuch in den Kristallwelten und gewann so eine Übernachtung in Innsbruck.
© Swarovski Kristallwelten/Thomas Steinlechner

Am Stammsitz des Kristallkonzerns Swarovski entstand 1995 mit den Kristallwelten eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Am Mittwoch verzeichnete die Wattener Attraktion, gerade noch rechtzeitig zum 30-jährigen Bestehen, ihren 18-millionsten Besuch.

