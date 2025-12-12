Zum 30. Geburtstag: Kristallwelten in Wattens feiern Meilenstein bei den Besucherzahlen

Mailänder Familie hatte Glück
Familie Tocci aus Mailand hatte Glück, sie buchte den 18-millionsten Besuch in den Kristallwelten und gewann so eine Übernachtung in Innsbruck.
© Swarovski Kristallwelten/Thomas Steinlechner
Am Stammsitz des Kristallkonzerns Swarovski entstand 1995 mit den Kristallwelten eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Am Mittwoch verzeichnete die Wattener Attraktion, gerade noch rechtzeitig zum 30-jährigen Bestehen, ihren 18-millionsten Besuch.