„Jederzeit gesprächsbereit“
Geplanter Schwarzbau-Abbruch in Uderns: Bauherr hofft auf verträgliche Lösung
Mit dem genehmigten Plan vor dem Aussiedlerhof, der innen anders ausgeführt wurde und zwei Meter weiter nördlich auf dem über 6000 m² großen Areal errichtet wurde: Architekt/Berater Hans-Peter Kircher, Rechtsanwalt Jakob Margreiter, Bauherr Franz Mair und sein Sohn Patrik (v. l.).
© Dähling
Dass verabsäumt wurde, Planänderungen genehmigen zu lassen, wurde dem Bauherrn Franz Mair des Aussiedlerhofs in Uderns zum Verhängnis. Nun hofft er, unterstützt durch Berater, eine außergerichtliche Lösung zu finden und einen Abbruch vermeiden zu können.