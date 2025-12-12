Spannende Zeitreise
Licht aus nach 100 Jahren: Vortrag rollt die Geschichte des Missionshauses in Absam auf
In das Anwesen Spauregg in Absam zogen im September 1925 die ersten „Mill-Hill-Männer“ ein.
© Archiv Gemeindemuseum Absam
Anfang dieses Jahres haben die letzten St.-Josefs-Missionare von Mill Hill das Missionshaus in Absam verlassen – eine bewegte 100-jährige Geschichte ging damit zu Ende. Ein spannender Vortrag im Gemeindemuseum Absam rollt am Samstag und Sonntag die historischen Hintergründe auf.